Les jeux des Dinos. CP Niveau 2

Aux jeux gigantiques, Bill fait équipe avec Cror, une raptor fourbe et tricheuse. Résistera-t-il à sa mauvaise influence ? Cette collection a été spécialement conçue pour accompagner l'apprentissage de la lecture. Grâce à des textes 100 % décodables, à une progression en 4 niveaux et aux personnages attachants de Gigantosaurus, les jeunes lecteurs vont prendre confiance en eux et découvrir le plaisir de lire !