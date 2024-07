Mon kit pour bien vivre ensemble, spécial collège

Voici un guide bienveillant qui propose des outils, des méthodes et des astuces adaptées aux premières années de collège, pour adopter les bons réflexes avec sérénité pour bien vivre ensemble et éviter toute situations de harcèlement ! Pour de nombreux élèves, l'entrée au collège est un vrai défi ! Ce guide va fournir des conseils simples et concrets, des jeux de rôles pour mieux comprendre l'importance du "bien vivre ensemble" et des pistes de réflexion pour éviter tout harcèlement. Catherine Verdier est spécialiste des questions et problématiques de harcèlement scolaire en France.