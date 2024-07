Réussir en maths avec la pédagogie de Singapour. 6e

Non, la bosse des maths n'existe pas ! Si les enfants de Singapour sont les plus forts du monde en maths, c'est parce qu'ils ont bénéficié d'un enseignement particulièrement efficace, basé sur une progression qui s'appuie sur le réel et donne du sens à chaque notion : on part du concret (on manipule...) , puis on passe à l'imagé (on représente...), et enfin on entre dans l'abstrait. Toutes les notions du programme de maths de 6e sont approfondies ici : expliquées puis exercées.