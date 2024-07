ASSP 2de-1re-Tle Objectif Bac pro . 240 fiches efficaces pour bien réviser !

Pour réviser efficacement votre Bac Pro ! Conforme aux nouveaux programmes, cet ouvrage a été conçu pour aider vos révisions durant toutes vos années du Bac Pro Accompagnement, Soins et Services à la Personne, options A et B. - Tout le programme de 2nde, 1re et Tle en 150 fiches - Des résumés de cours pour mémoriser l'essentiel - Des zooms sur les notions clés pour bien comprendre - Tout le vocabulaire à connaître - 200 schémas et photos pour développer les aspects les plus pratiques du cours.