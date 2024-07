Les DIY d'Alichuree. Plus de 20 créations colorées pour décorer sans se ruiner !

Enfin des projets DIY réalisables et satisfaisants ! As-tu déjà vu en magasin la lampe ou le meuble de tes rêves, sans pouvoir te l'offrir ? As-tu déjà imaginé pouvoir recréer cet objet, sans savoir par où commencer ? C'est ce qu'Alicia te propose dans ce livre ! Lampe design et pop, coussin et pouf joyeux, miroir ondulé ou table basse fleur... Alicia fait des merveilles et présente des réalisations hautes en couleurs, pour une déco home-made à ton image. Avec peu de matériel, misant sur la récup' et le détournement des objets, transforme, réinvente et donne vie à de tout nouveaux meubles. Pas besoin d'être un grand bricoleur : il suffit de suivre les pas-à-pas détaillés et de laisser s'exprimer ta créativité !