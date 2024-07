Le continuum du vivant

L'étude du vivant reste marquée par un certain anthropocentrisme dont les biologistes peinent à se défaire. En s'appuyant sur l'état actuel et pluridisciplinaire des connaissances, aussi bien théoriques qu'expérimentales, cet ouvrage propose un changement de paradigme révolutionnaire qui impacte notre compréhension de la vie, de son évolution et, au-delà, qui interroge notre place dans le monde et dans l'Univers.