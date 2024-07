Sous le ciel de Toscane

Une romance historique et familiale sur deux générations, qui tisse des liens entre une jeune résistante italienne pendant la Seconde Guerre mondiale et une jeune femme cherchant à fuir un mari violent. Un roman qui ravira les fans de Lucinda Riley. 1944. Romituzzo, Toscane. A 14 ans, Stella Infuriati est la plus jeune résistante de la ville - un secret qu'elle se garde bien de révéler à ses parents. Elle s'est engagée avec son frère Achille pour faire passer messages, armes et provisions aux partisans cachés dans les collines. Mais lorsque la paix revient enfin, en 1945, Stella s'est volatilisée. 2019. Tori MacNair, écrivaine, débarque à Florence pour fuir un mari violent et refaire sa vie dans cette ville que sa grand-mère anglaise lui a appris à aimer. Sur les conseils d'une amie, un jeune avocat, Marco, l'aide à s'installer. Mais, alors qu'elle fait des recherches sur l'histoire de son aïeule pour les besoins de son nouveau roman, Tori se trouve confrontée à de douloureux secrets du passé - dont certains concernent une très jeune fille qui a risqué sa vie pour sauver son pays... " Une histoire d'amour, de courage, et de deuxième chance. Un excellent moment de lecture ! " Lisa Barr, auteur de La femme en feu