Dina a très peur. Une histoire amusante pour nous aider à faire face à nos plus grandes peurs

Un album plein de tendresse pour surpasser ses peurs Dina est un Tyrannosaure Rex, le dinosaure le plus grand et le plus redouté de la jungle. Mais Dina garde pour elle un secret : elle a très peur du noir ! Heureusement, comme toujours, les autres dinosaures seront là pour l'aider et lui faire comprendre qu'avoir peur de l'inconnu est normal, même lorsque l'on est un tyrannosaure. Ce livre s'inscrit dans une collection d'albums illustrés idéaux pour les enfants à partir de 3 ans, qui traitent de la gestion des émotions, de la force intérieure et du dépassement de soi, de manière amusante et adorable. Les enfant auront plaisir à retrouver l'un de leurs animaux préférés : le dinosaure !