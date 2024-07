Les secrets de la photo de paysage. Approche-Composition-Exposition

Qui n'a jamais été déçu en regardant ses photos d'un magnifique panorama devenu étendue plate et sans saveur sur le tirage ? Photographier les paysages est l'une des disciplines les plus difficiles qui soient, tant il est délicat de transcrire en deux dimensions les émotions qui nous saisissent devant le spectacle de la nature, d'un monument ou d'une ville. Trouver son sujet, appréhender un lieu afin de lui rendre justice par l'image, lire la lumière et choisir l'heure, le jour ou la saison, construire la scène avant de cadrer... autant d'étapes à ne pas négliger pour réussir dans ce domaine tout en subtilité. Grâce à l'expérience de Fabrice Milochau, arpenteur de lieux magiques depuis des années, et à ses explications limpides qui vous guideront en douceur, ce livre vous amènera à mieux comprendre l'essence des paysages que vous avez sous les yeux et vous aidera à faire les bons choix (point de vue, focale, cadrage...) pour mettre en valeur leur beauté. " Une promenade inspirée parmi les plus beaux panoramas de France et d'ailleurs, pour apprendre à capter l'essence d'un paysage avant de l'immortaliser. " Cet ouvrage initialement paru en 2017 (ISBN : 978-2-212-14396-6) bénéficie d'une nouvelle couverture à l'occasion de son nouveau tirage 2024.