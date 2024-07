Dépasser son éco-anxiété. Guide thérapeutique pour apprivoiser son stress et ses émotions face au dérèglement climatique

Comprendre et soigner son éco-anxiété De nombreuses personnes ressentent une anxiété liée aux changements climatiques, à la destruction de l'environnement et aux dé? s écologiques auxquels nous sommes confrontés. Comment faire face, psychiquement, aux enjeux environnementaux ? Comment envisager l'avenir sans se laisser envahir par nos peurs ? L'éco-anxiété peut prendre de nombreuses formes différentes et avoir des impacts variés sur notre santé mentale (dépression, stress chronique, pertes de mémoire et de concentration). Mais des solutions existent ! Les deux auteurs respectivement, médecin et neuropsychologue, allient leur expertise en condensant une grande variété d'outils thérapeutiques efficaces pour traiter l'anxiété et aider les lecteur à mieux vivre avec leurs symptômes, leurs pensées et leurs émotions.