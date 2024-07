La mort provoquée. Les enjeux d'une légalisation

Les lois françaises sur la fin de vie ont renforcé les droits des malades en termes d'accès aux soins palliatifs, de prise en charge de la souffrance et d'autonomie décisionnelle. Selon certains, cette législation sur la fin de vie n'apporterait pas de réponses satisfaisantes face à certaines prises en charge médicales, justifiant une légalisation de la mort provoquée au nom du respect de la dignité et d'un droit du patient à l'autodétermination. Ces revendications se nourrissent du fait que plusieurs Etats ont, à ce jour, encadré la pratique de l'euthanasie ou du suicide assisté, notamment les pays du Bénélux, l'Espagne et le Canada. Dans la perspective d'une remise en cause de l'interdit de tuer, l'ouvrage s'interroge sur les conséquences sociologiques, juridiques et philosophiques d'une telle évolution.