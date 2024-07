Déportée en Sibérie. Mémoires d’une enfant lituanienne (1941-1956)

Ce livre est une histoire d'exil. L'histoire d'une grande injustice. Alma Zakareviciute-Valinteliene est née en Lituanie, où elle vit actuellement. Elle n'avait que cinq ans lorsque son enfance s'est terminée, très précisément le 15 juin 1941, jour où elle a été arrêtée avec sa famille - son père et sa mère - par les sbires des occupants soviétiques. Alma et sa mère sont embarquées dans des wagons à bestiaux et exilées en Sibérie. Son père est séparé de sa famille et envoyé dans un des camps de la région de Krasnoïarsk. Il y mourra au bout de quatre mois à l'âge de 37 ans... La mère d'Alma ne savait pas qu'elle attendait un enfant au moment de sa déportation. Le petit Juozas est né en Sibérie. Dès sa naissance, ses cris ont été des cris de faim et de froid. Ces souvenirs sont dédiés aux générations actuelles, qui n'ont pas connu cette période historique extrêmement douloureuse, qui a concerné près d'une famille lituanienne sur trois. Ce livre est à la fois un manuel de survie et une invitation à réfléchir sur des évènements tragiques. A se souvenir de ceux qui sont partis, ont souffert ou sont morts loin du pays qu'ils aimaient - la Lituanie.