Des mots et des humains - Pour une sémantique référentielle et textuelle. Etudes en l’honneur de Catherine Schnedecker

Les seize contributions rassemblées dans ce volume ont été disposées en trois parties qui reflètent des axes majeurs de la recherche de Catherine Schnedecker. Tout d'abord, la sémantique référentielle, illustrée par des études mettant en valeur l'intérêt d'une dimension diachronique dans la description de certaines formes, l'importance de la prise en compte des genres et une réflexion sur le discours scolaire. Ensuite, la sémantique lexicale, ici centrée sur les noms d'humains, permet de rassembler des études manifestant la richesse et la variété de ce champ de recherche, lequel conduit souvent à interroger et améliorer les critères d'analyse retenus. Enfin, la dernière partie est consacrée aux indices de la cohésion discursive, notamment à travers les marques de la structuration et de la progression du texte.