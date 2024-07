Des analyses claires, concises et accessibles destinées aux élèves pour leur fournir l'essentiel sur l'oeuvre et le parcours associé pour le Bac de français 1re. Le Menteur... à la loupe. Sous forme de fiches en couleurs, ils proposent : Repères sur l'auteur et le contexte historique de l'oeuvre ; Résumés de textes et des repères dans l'oeuvre ; Thèmes expliqués et commentaires linéaires ; Le parcours associé explicité ; Astuces pour comprendre et réviser vite et efficacement ; Exemples de dissertations corrigées et expliquées pas à pas ; Explications de texte complémentaires et guide pour l'entretien à l'oral ; Citations incontournables à retenir et quiz de révision.