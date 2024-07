Mon Année de Tle

Toutes les matières du tronc commun de l'année de Terminale réunies dans un seul ouvrage. Ce tout-en-un accompagne l'élève/le lycéen durant son année et lui permet d'approfondir les notions clés des matières du tronc commun pour réussir son contrôle continu et l'épreuve de philo du BAC. Conçu et rédigé par des enseignants, Mon année de Terminale - Enseignements communs propose, pour chaque notion du programme de tronc commun, du cours, de la méthode et des exercices variés (Philosophie, Histoire-Géographie, Enseignement scientifique nouveau programme 2024, Anglais, Espagnol, Allemand). Toutes les disciplines sont facilement repérables grâce aux onglets de couleur. Pour chaque notion abordée, l'objectif de travail clairement annoncé permet à l'élève de faire ses révisions selon une approche simple en trois temps : Le cours pour retenir l'essentiel La méthode à maîtriser pour réussir l'épreuve de philo Les exercices pour un entraînement varié, progressif et minuté et préparer le contrôle continu En+, les fiches et vidéos de Mathilde, influenceuse Education sur les réseaux sociaux, avec des conseils pour réviser efficacement, tout comprendre de Parcoursup, réussir les épreuves de Spé et le Grand oral. Les + de l'ouvrage Mon année de Terminale Enseignements communs : Des exercices résolus et corrigés, des exercices type-bac, des QCM, des schémas de synthèse et des cartes mentales Des encadrés (infos, révision, biographie, méthode), des mots-clés, le surlignage des termes importants Une présentation détaillée du bac (coeff, épreuves) Une préparation complète à l'épreuve finale de philo avec des sujets de type bac corrigés Un dossier complet sur le grand oral avec des exercices d'entraînement pour bien se préparer Un glossaire de philosophie