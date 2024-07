Phily-Jo est de ces inventeurs géniaux voués à l'oubli, ou à la censure. Sa machine à énergie gratuite, la FreePow, est révolutionnaire. Si visionnaire et dérangeante que lorsque Phily-Jo meurt brutalement, on s'interroge : meurtre ou suicide ? Le grand capital, prompt à freiner tout progrès humaniste, a-t-il joué un rôle dans ce combat digne de David contre Goliath ? Les héritiers et disciples de Phily-Jo se lancent tour à tour dans une quête de vérité, un infernal jeu de poupées gigognes qui les mène au coeur du Texas, ses couloirs de la mort et ses champs pétrolifères. Mais qui croire, à la fin ? Emprise du capitalisme, complots et manipulations, pouvoir du récit... Qui se souviendra de Phily-Jo ? est d'une puissance vertigineuse et d'un humour décapant.