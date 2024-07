Atlas social de la métropole Nantaise. Au-delà de la ville attractive

Déplacements à vélo, ségrégations scolaires, trajets Blablacar, travail des classes populaires, cartographie des paysages sonores, agriculture urbaine, géographies du vote, place des seniors dans la ville, prix de l'immobilier, accueil des exilé. e. s, contestations des opérations d'aménagement... Cet atlas a pour ambition d'éclairer ces réalités sociales et bien d'autres, qui traversent la métropole nantaise depuis la ville dense jusqu'à ses franges périurbaines. Pour cela, 90 planches thématiques originales associent un texte synthétique et des illustrations sous forme de cartes, de graphiques et de photos. Issus de quinze laboratoires de recherche, plus de soixante auteurs ont contribué à cet atlas qui constitue une somme interdisciplinaire pour mieux comprendre la métropole nantaise dans une perspective de sciences sociales.