Organisation responsabilisante : de l'idée à la réalisation

Face aux difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés, notamment dans l'industrie, l'organisation responsabilisante (OR) qui rompt avec le modèle hiérarchique et pyramidal devient un horizon désirable. Toutefois que les entreprises tournent en rond sur ce sujet, et les transformations de ce type sont souvent difficiles à opérer, décevantes ou peu pérennes. Cet ouvrage s'attache à répondre à deux questions fréquentes des dirigeants intéressés par une telle évolution : "Quand on parle d'organisation responsabilisante, de quoi parle-t-on exactement ? " et "Par quoi dois-je commencer pour mettre mon entreprise en mouvement ? " . Il propose une démarche d'exploration dirigée, permettant de comprendre en profondeur ce type d'organisation et de suivre un itinéraire conseillé pour conduire une telle transformation.