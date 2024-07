Quelle place pour la low-tech dans un monde en transition ?. Retours d'acteurs de la recherche et du monde socio-économique

Les démarches low-tech ont connu un engouement croissant ces dernières années comme une alternative plausible au modèle économique extractiviste actuel. Cette popularité se retrouve dans les sphères associative et académique, auprès du grand public, mais également de certains acteurs institutionnels et économiques, chez qui une certaine pensée low-tech commence à se diffuser. Mais quels sont les ressorts de cette pensée low-tech ? Comment se manifeste-t-elle en actions concrètes par chacun des acteurs et avec quelles motivations ? Comment envisagent-ils le développement et le déploiement des low-tech dans la société, à l'échelle des territoires et des organisations ? Cet ouvrage montre la diversité des réflexions sur l'intégration d'une pensée low-tech, que ce soit dans le choix de matériaux pour un bâtiment, dans les modèles économiques des entreprises, dans les comportements d'usage des consommateurs ou encore dans la pratique du métier d'ingénieur. La concrétisation de ces réflexions low-tech n'est pas sans défis majeurs, soulignés par les auteurs de cet ouvrage. En particulier, au-delà d'un changement technique, le déploiement de la low-tech nécessite un changement structurel des pratiques de consommation, de production et de création de valeur. Cet ouvrage offre des exemples de démarches pour réfléchir et amorcer ce changement.