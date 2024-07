Le chant de la dune

Le fameux appel du désert de Lorraine Fouchet enfin en poche. A une semaine de son mariage, Zoé, jeune médecin, voit tous ses rêves se briser. Son fiancé en aime une autre, le mariage est annulé et sa mère lui reproche d'être incapable de garder un homme. Pour cicatriser ses blessures, Zoé part dans le désert du Niger. Là-bas, les dunes balayées par le vent, la beauté des paysages époustouflants et sa rencontre avec John, photographe plein de fougue, allégeront sa peine. Or, à peine les a-t-il réunis que le désert menace de séparer les deux amants : d'après le secret qu'il garde depuis tant d'années, et que leur rencontre va révéler, Zoé et John n'ont pas le droit de s'aimer... Elevé seul par sa mère, John croit son père mort en Amérique avant sa naissance. Zoé, de son côté, ne comprend pas pourquoi ses parents voulaient à tout prix l'empêcher d'entreprendre ce voyage au Niger. La découverte, en plein désert, d'une tombe blanche et de l'histoire de l'homme qui est enterré dessous - le père de John - va les confronter à une terrible vérité : tout porte à croire qu'on leur a toujours menti sur leurs origines et qu'ils sont frère et soeur. A son retour en France, Zoé part en quête de la vérité, quel que soit le prix à payer...