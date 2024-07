On ne badine pas avec l'amour. 1re BAC Français

Des analyses claires, concises et accessibles destinées aux élèves pour leur fournir l'essentiel sur l'oeuvre et le parcours associé pour le Bac de français 1re. On ne badine pas avec l'amour... à la loupe. Sous forme de fiches en couleurs, ils proposent : Repères sur l'auteur et le contexte historique de l'oeuvre ; Résumés de textes et des repères dans l'oeuvre ; Thèmes expliqués et commentaires linéaires ; Le parcours associé explicité ; Astuces pour comprendre et réviser vite et efficacement ; Exemples de dissertations corrigées et expliquées pas à pas ; Explications de texte complémentaires et guide pour l'entretien à l'oral ; Citations incontournables à retenir et quiz de révision.