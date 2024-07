La porte oubliée

" "Un serial killer glaçant, des enquêteurs torturés... Une plongée haletante dans les noirceurs de l'âme humaine" " Ca m'intéresse Histoire Dans une petite chambre sordide de l'East End à Londres, le corps atrocement mutilé d'une jeune femme est retrouvé. La victime, surnommée Quinze, a laissé une lettre d'adieu... Pour tenter de résoudre cette mise en scène macabre, bientôt suivie d'autres meurtres sur le même mode opératoire, le lieutenant Garrett n'a d'autre choix que de faire appel à son ancienne coéquipière, Meredith Even. La profiler, réputée pour son expertise peu conventionnelle d'infiltration dans l'esprit des déviants, doit se remettre de l'enquête qui lui a volé ses jambes ; tout en se démenant dans la toile machiavélique qu'une ombre tisse autour d'elle et de son équipe, semant les soupçons et la mort.