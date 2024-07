Captive de l'Impris

Elle n'est pas qu'une simple prisonnière. Elle est la clé vers les secrets de la forteresse... Au coeur du royaume tourmenté d'Aonilon, les humains, les sorcières et les sirènes se déchirent. La Grande Insurrection est terminée et pourtant les tensions persistent, menaçant de tous les entraîner vers une nouvelle guerre. Dans ce monde gangrené par la violence, Era parvient à s'en sortir tant bien que mal grâce à un don singulier : elle peut disparaître et réapparaître à sa guise en un clignement de paupières. Mais les cartes sont rebattues lorsque Silas, un mystérieux homme masqué, l'enlève afin d'utiliser son pouvoir pour pénétrer dans l'imprenable forteresse royale. Era se retrouve alors prisonnière et entraînée malgré elle dans un jeu dangereux où la coopération avec son ravisseur est sa seule chance de survie. Entre magie, trahison, sentiments et pouvoir, chaque clignement de paupières pourrait bien changer le destin de tout un peuple...