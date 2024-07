Et la lumière fut. Suivi de la nouvelle Sans issue

"Le lit était cassé et penchait sur le côté de manière grotesque. Harrison était étalé de tout son long au milieu d'un amoncellement de couvertures souillées. Il avait le visage déformé et livide et les yeux révulsés si bien qu'on n'en voyait que le blanc". Harrison était expert en champignons. Pourquoi a-t-il mangé une grande quantité de muscarine mortelle ? Etait-ce un accident ? Un suicide ? Ou un meurtre ? Pour élucider l'affaire et confondre le brillant meurtrier qui a dérouté les meilleurs esprits de Londres, une collection de notes d'amour et de lettres. "Et la lumière fut [The Documents in the Case]" est un roman au suspense haletant, en même temps qu'un témoignage sur les débats intellectuels de l'entredeux- guerres britannique, avec en filigrane, un fait divers, l'affaire Thompson-Bywaters, qui a défrayé la chronique judiciaire en 1922.