Vingt mille lieues sous les mers

A la fois roman d'aventures et de science-fiction, un voyage dans les mondes sous-marins effrayants et merveilleux. Un des chefs-d'oeuvre de Jules Verne. 1866, un cétacé géant, responsable de plusieurs naufrages, sème la terreur sur les océans. Une frégate américaine se lance à sa poursuite. Lors d'un affrontement terrible avec la bête, trois marins basculent par-dessus bord et se retrouvent sur le dos du Nautilus, le sous-marin de l'insaisissable capitaine Nemo qui se rêve maître du monde. Mais qui est ce navigateur de génie à la fortune sans limite et au savoir universel, défiant les tempêtes en quête de trésors fabuleux ? Quelle folie l'a poussé à fuir la surface et le monde des hommes ? Nemo, le surhomme inflexible et visionnaire, est le rêve de Jules Verne, utopiste et poète passionné par la mer et les mystères de l'univers.