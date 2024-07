Les Eaux noires

A la croisée des genres, entre suspense, secrets de famille et portrait d'une jeune enquêtrice en pleine renaissance amoureuse, sur la côte basque. Un roman fort d'émotions. Par l'auteure du Choix des apparences. Après quatre ans à Paris, Clémence, jeune lieutenant de police, est nommée adjointe du commissaire principal de Saint-Jean-de-Luz. C'est l'occasion pour elle, dont la mère est morte quand elle était enfant, de se rapprocher de son père. Son intégration est difficile ; ses collègues, essentiellement masculins, ne lui épargnent aucun sarcasme. Chargée d'enquêter sur l'assassinat d'un mareyeur, elle doit interroger Pierre, un armateur engagé dans la défense des artisans pêcheurs. Des liens amicaux se tissent entre eux malgré leur différence d'âge. Mais les événements se précipitent, un second meurtre est commis. Clémence découvre le milieu fermé de la pêche et celui des notables, parmi lesquels la mère de Pierre, femme autoritaire, et Sandrine, gérante de l'hôtel de luxe de ses parents, prisonnière des frasques d'un mari volage et joueur... Tous semblent liés par un terrible secret. Ces meurtres pourraient bien être les signes d'une vengeance élaborée depuis de longues années. Chacun en ressortira-t-il indemne ?