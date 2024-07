Mon année de CP avec la Tour Eiffel. Avec un marque page

Mon année au CP avec la tour Eiffel : plonge dans l'aventure de la lecture avec la tour Eiffel et ses amis ! Un livre pour aider les enfants de CP à entrer en douceur dans la lecture et pour les accompagner tout au long de leur année : une histoire par mois, de septembre à juin, dont 1 inédite ! (10 histoires au total) à la fin de chaque histoire, une activité pour s'amuser et une grande activité à la fin du livre des pages à personnaliser, pour rendre son année de CP vraiment unique. Avec la collection, votre enfant va découvrir ses premières histoires, s'attacher à des personnages, développer son imaginaire... Au début, vous pourrez partager cette lecture avec lui : il lira les bulles et vous le texte. Ensuite il pourra lire et relire toute l'histoire tout seul, goûter au plaisir de la fiction et ne plus s'en passer !