Français 1re. Edition 2025

Des cours complets, de l'approfondissement sur toutes les oeuvres au programme 2024-2025 , des points méthode , des exercices minutés , des sujets du Bac et des corrigés détaillés pour réviser le français en 1re ! Conforme à la réforme du Lycée. Approfondissez toutes les notions du nouveau programme : oeuvres intégrales, parcours associés et étude de la langue. Renforcez vos connaissances à l'aide des rubriques : L'astuce du prof, Méthode, Vocabulaire, Gagnez des points... Mémorisez l'essentiel grâce aux pages Repères (notions-clés, citations-clés, histoire littéraire) et Auteurs-clés. Entraînez-vous intensivement à l'aide de sujets type bac et de leurs corrigés commentés. Préparez-vous aux épreuves du bac 2025 (écrit et oral).