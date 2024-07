Enseignement Scientifique Tle. Edition 2024

Des fiches de cours et vidéos, des schémas-bilans et quiz, des méthodes efficaces, des exercices et corrigés guidés + un cahier contrôle continu pour réviser l'enseignement scientifique en Terminale ! Enseignement commun. Conforme à la réforme du Lycée - Nouveau programme d'Enseignement scientifique Terminale ! Des fiches de cours pour réviser tout le programme. Des pages révision express avec des schémas-bilans pour retenir en un coup d'oeil. Des quiz pour se tester et des exercices avec leurs corrigés guidés pour s'entraîner. Des méthodes efficaces pour acquérir les bons réflexes. Des rubriques d'aide : Gagnez des points, L'astuce du prof... + Des vidéos pour réviser autrement + Un cahier contrôle continu : planning de l'année, types d'exercices, sujets d'entraînement corrigés.