La famille trop d'filles : Bella la timide

L'Intégrale des histoires de Bella, la 2e de la famille Trop d'filles Dans la famille trop d'filles, il y a sept enfants dont six filles ! Entre les devoirs, les grandes tablées, les copines, le garçon au pair, les coups de coeur et les petites crises, on ne s'ennuie jamais dans cette maison. Dans la famille trop d'filles, je demande... la cadette, la timide, la douce Bella ! Ce recueil reprend les 3 histoires de Bella (Bella, Bella, la timide pas si timide ; Bella romancière) en un seul volume de 144 pages.