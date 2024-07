Passion échecs

Tout sur le jeu de stratégie qui passionne les enfants ! C'est compliqué, les échecs ? Il faut être très intelligent, pour jouer ? Quelles sont les pièces les plus fortes ? Comment bien débuter une partie et être un vrai stratège ? Les échecs, considérés depuis longtemps comme un sport, sont pratiqués de plus en plus par les enfants. Ce livre donne les clefs pour jouer comme un pro, les records époustouflants des plus grands champions, et plonge dans les astuces et les petits secrets du "jeu des rois" ? Un documentaire pour les enfants à partir de 7 ans.