Le réveil du feu Tome 3 : Aster et la caverne de Lumière

Un dernier tome captivant, ode à l'amitié et au courage. La guerre approche. Les troupes se préparent, et le maléfique Maître est aux portes d'Ardis. Il faut maintenant unir les clans pour faire front commun. Seule Phénix en est capable, car elle détient un pouvoir rare et précieux : le Feu élémentaire. L'heure de l'affrontement final a sonné. Phénix ne peut plus reculer, même si cela met en danger les êtres qui lui sont les plus chers... Un roman d'aventure et fantasy à découvir dès 9 ans.