Le palais des assassins Tome 3

Plus facile d'assassiner ses ennemis que de se faire des amis ! Malgré ses bons et loyaux services, Karin est reléguée à l'entretien du palais du froid, un endroit lugubre où séjournent les épouses qui ont perdu la faveur de l'empereur ou commis quelque faute. La servante a pour ordre de n'adresser la parole à personne, au risque de créer de graves problèmes... mais elle rencontre par hasard une jeune femme étrangère au corps émacié, qu'elle ne peut s'empêcher de prendre en pitié. C'est là que celle qu'on appelait autrefois "concubine Kocho' lui fait part de son souhait le plus cher : revoir l'ancien monarque, sans savoir qu'il est décédé ! Malgré son état, la favorite déchue parvient à s'enfuir et, à présent, l'experte en assassinat doit à tout prix la retrouver... avant que ne survienne une catastrophe !