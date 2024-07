La douceur du piment rouge

Quand l'amitié vient à bout de toutes les épreuves. Lorène et Giulia, deux amies d'enfance que tout oppose. L'une s'imagine mener sa barque en solitaire et travailler dans une galerie d'art à Paris. L'autre rêve de trouver le prince charmant et de construire une famille. Elles sont inséparables malgré les divergences et les kilomètres qui les séparent. Mais la vie a plus d'un mauvais tour dans son sac et va s'en mêler, pour les éloigner de leurs rêves et les emmener dans une dure réalité. Tandis que Lorène va lutter contre sa peur de vivre, Giulia, elle, va se battre pour rester en vie. C'est l'histoire d'une amitié qui va raconter l'impossible, d'un combat contre soi-même et de l'espoir qu'on peut trouver au plus profond de la noirceur. Des bâtisses colorées de l'Italie aux ruelles de la capitale parisienne en passant par les Alpes, ces deux amies nous emmènent dans un voyage rempli de promesses, de celles que l'on se fait en étant persuadé qu'on pourra les tenir.