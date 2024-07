Comment les sens définissent, évaluent et interrogent-t-ils le droit ?? Le droit par les sens souhaite répondre à ces questions. Il s'agit moins de partir du droit que d'y revenir grâce à nos sens. Si de nombreuses études ont jusqu'ici été conduites sur les sens du droit, envisageant ses étymologies, ses directions ou ses fondements, sa révélation par les sens reste à découvrir. Face à la vieille opposition du droit objectif et subjectif, il est remarquable de constater que la subjectivité des sens s'attaque autant au premier qu'au second de ces droits. A la capacité des sens de mettre en évidence des facettes inédites du droit, s'ajoute celle de rendre illusoire le caractère prétendument hybride de ce dernier. Par les sens, le rapport au droit se trouve par ailleurs intensément modifié. La distance que pose habituellement l'objet juridique s'efface avec l'intimité d'un ou de plusieurs sens, offrant soudain une proximité troublante. L'ouvrage invite dès lors à revenir aux sens et au sens. Comme la bonne vue fait la meilleure publicité, le bon goût, la meilleure valeur, ou le toucher, la meilleure garantie, le bon sens fait le bon droit.