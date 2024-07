S'installer à Caux Vallée de Seine. 2e édition

S'installer à Caux Seine est un guide pratique et vivant, essentiel pour ceux qui rêvent, vont ou viennent de s'installer sur le territoire de Caux Seine. Tous les aspects de l'installation et de la vie quotidienne sont abordés : logement, transports, plages, loisirs culturels et sportifs, écoles, associations, économie... Nouvelle édition entièrement mise à jour (textes et photos)