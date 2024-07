A l'heure des J. O de Paris, Construire le sport demain vise, au travers de très nombreux exemples, à mettre en avant les savoir-faire des entreprises qui ont la responsabilité de construire les équipements sportifs sur le territoire national. Le développement de la pratique sportive, véritable enjeu de société, suppose des infrastructures de qualité permettant aux amateurs et aux professionnels de pratiquer leur sport favori dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit pour les entreprises de ce secteur de répondre aux défis de notre temps : - La crise sanitaire qui a créé une situation inédite avec des pratiques plus axées sur le plein air et sur l'individuel. - La montée du numérique qui modifie les attentes en matière d'équipements tandis que la transition énergétique s'impose comme un enjeu majeur. - L'arrivée de sportifs de plus en plus jeunes, mais aussi le nombre croissant de seniors qui favorisent des pratiques nouvelles. - La montée de la pluriactivité et l'émergence de nouveaux sports (freestyle foot, break dance, tricking, street work-out etc) qui créent de nouveaux usages et de nouveaux besoins. Construire le sport demain présente ainsi les réponses architecturales, les solutions technologiques et des exemples d'espaces créatifs et ludo-sportifs dans le cadre de nouvelles construction ou de rénovations d'équipements déjà existants.