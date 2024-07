Plan comptable général. Edition 2025

Le Plan Comptable Général Nathan 2025 est conforme au nouveau règlement ANC n°2022-06 du 4 novembre 2022 (relatif à la modernisation des états financiers), homologué par l'arrêté du 26 décembre 2023 d'application obligatoire à partir de janvier 2025. Il est autorisé aux examens et aux concours. Sous forme d'un dépliant maniable et facile à consulter, le Plan Comptable Général Nathan 2025 donne la liste intégrale des comptes classée par couleur pour un meilleur repérage : Les comptes de bilan : les classes 1 à 5 ; Les comptes de gestion : les classes 6 et 7 ; Les comptes spéciaux : la classe 8. Il fait la distinction claire des trois systèmes : système abrégé, système de base, système développé.