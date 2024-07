Mila et Noé : Méthode de lecture syllabique

La 1ère Méthode de lecture syllabique tout en audio avec Mila et Noé, pour un apprentissage facile, progressif et guidé ! Une métode syllabique en cohérence avec les apprentissages de l'école : elle suit une progression du plus simple au plus complexe, de la lettre à la syllabe, du mot à la phrase puis au texte. Des pages de révision permettent de vérifier ce que l'enfant a compris et appris. Le QR Code qui figure sur chaque page permet un accès direct aux audios pour écouter les sons, s'autocorriger et bien déchiffrer pour gagner en autonomie et en confiance. Une méthode qui encourage une mémorisation par le dessin : chaque lettre de l'alphabet est représentée par une lettre dessin ! Avec un syllabaire pour s'entraîner à créer des combinaisons de lettres et des conseils pour éviter les erreurs les plus fréquentes.