Mila et Noé : L'anniversaire de Noé. Niveau 1+

Une collection pour les enfants qui débutent dans l'apprentissage de la lecture ! Niveau 1 C'est bientôt l'anniversaire de Noé ! Et Noé a déjà tout prévu : il va donner un spectacle de danse pour faire la surprise à Mila et à ses amis. Le grand jour arrive ! Est-ce que la fête d'anniversaire de Noé sera réussie ? Le texte est adapté pour chaque enfant selon sa progression. Pour le niveau 1+, les mots compliqués sont illustrés pour faciliter la lecture et permettre à l'enfant d'enrichir son vocabulaire et de prendre de l'avance s'il le souhaite.