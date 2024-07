Nombres magiques MS

Des coloriages mystères pour découvrir les nombres, les quantités et compter de façon amusante et éducative. Chaque dessin à colorier a des cases codées qui correspondent à des couleurs précises : il faut trouver le bon code pour faire apparaître le dessin ! C'est une manière amusante de s'entraîner à reconnaitre les nombres et compter tout en coloriant. Un cahier qui respecte le programme scolaire de Moyenne Section de maternelle, conçu par des enseignants. Pour les enfants de 4-5 ans en moyenne section