" L'Année de " est la collection de référence pour réviser toutes les matières et réussir son BAC ! Conçu et rédigé par des enseignants, L'Année de 1re - Enseignements communs est un ouvrage de préparation aux examens conforme au nouveau bac. Il comporte tous les enseignements communs de l'année de Première générale. L'ouvrage multi-matières, L'Année de 1re - Enseignements communs permet une préparation complète pour les lycéens au contrôle continu et propose des cours, des points de méthodes et des exercices variés et corrigés des enseignements communs de 1ère : Français, Histoire-Géographie-EMC, enseignement scientifique et mathématiques, Langues (anglais, espagnol et allemand). Un dossier spécial est consacré au bac de français. Toutes les disciplines sont facilement repérables grâce aux onglets de couleurs. Chaque notion est abordée selon une approche simple en trois temps : Le cours pour retenir l'essentiel La méthode à maîtriser pour réussir les épreuves Les exercices pour un entraînement varié, progressif et minuté Les + de l'ouvrage : Une nouvelle édition conforme au nouveau bac Des exercices résolus et corrigés, des QCM, des schémas de synthèse et des cartes mentales Des encadrés (infos, révision, biographie, méthode), des mots-clés, le surlignage des termes importants, des conseils pour réussir les exercices. Tous les corrigés Et en + : Le livre complet sur mobile pour réviser partout (application disponible sur Android et IOS) Des tutoriels vidéo pour préparer l'oral de français Cet ouvrage est fabriqué en France.