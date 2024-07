Jujutsu Kaisen Tome 24

Engloutir les ténèbres pour mieux les combattre ! Malgré un combat dantesque face à Yuki Tsukumo, Kenjaku parvient à tirer son épingle du jeu afin de poursuivre son but : permettre la fusion du peuple japonais avec Tengen et ainsi instaurer un nouvel âge d'or de l'exorcisme... Dans cette optique, il fait entrer des non-exorcistes armés dans les arènes afin qu'ils y affrontent les joueurs de la Traque et soient massacrés par les fléaux. Le but ? Remplir les arènes d'énergie occulte... Monstres assoiffés de sang, combats épiques et magie surpuissante : découvrez la nouvelle bombe dark fantasy ! Au coeur d'une lutte millénaire entre exorcistes et démons, comment garder son humanité alors même que le mal se tapit au plus profond de soi ?