Docteur Globe-Trotter. Enfilez la blouse blanche, explorez les continents !

Ce livre fait suite à "Docteur Globe-trotter", paru en 2022. C'est le récit de trois nouvelles expériences insolites, vécues en tant que médecin urgentiste : - la médecine sur une centrale nucléaire en Chine ; - les évacuations sanitaires au-dessus du Pacifique ; - les urgences de l'hôpital public de Saint-Pierre et Miquelon. La médecine d'urgence ne s'exerce pas que dans les hôpitaux surchargés ! Le diplôme dans une poche, le passeport dans l'autre, une jeune médecin en révèle les multiples facettes lors de voyages insolites. "S'adapter" est le maitre mot, tant les situations rencontrées nécessiteront de jongler entre l'idéal et la réalité : ... . Entre énergie atomique et divergences culturelles... Entre situations médicales complexes au dessus du pacifique et péripéties rocambolesques... Entre partir soigner à pied, en pleine nuit, sous la neige artique, et décider d'une éventuelle évacuation en urgence vers le Canada. Enfilez la blouse blanche, explorez les continents ! En hommage à la médecine d'urgence, et à l'intensité de la Vie.