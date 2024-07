Le secret d'un être Rachel Bespaloff (1895-1949). Tome 2, Une vie et une pensée existentielle

Ce texte est une biographie intellectuelle de Rachel Bespaloff, philosophe juive et ukrainienne, à la fois connue et peu connue, qui mériterait certainement d'être aussi connue que S. Weil, H. Arendt, E. Stein ou encore E. Hillesum. Cette femme remarquable a été l'amie de figures comme G. Marcel, J. Wahl, L. Chestov, N. Berdiaev, J. Maritain, B. de Schloezer, D. Halévy et encore de B. Fondane. A ce jour, il n'existe aucun équivalent pour cette femme et ce travail publié en deux tomes - à l'image de la biographie en deux tomes de Simone Pétrement, La vie de Simone Weil, publiée en 1973 - est lié à des recherches dans différentes bibliothèques et archives, notamment aux Etats-Unis. Rachel Bespaloff est une écrivaine américaine. Elle est originaire d'une famille juive d'Ukraine et fille de Daniel Pasmanik, théoricien du sionisme. Elle se destinait à la musique : la rencontre de Leon Chestov fut déterminante dans son évolution intellectuelle. En 1897, sa famille s'établit à Genève où elle deviendra l'étudiante d'Ernest Bloch. Mariée à Paris, elle a une fille. Entre 1932 et 1939, elle publia divers articles dans La Revue philosophique et La Nouvelle Revue Francaise : ce sont des textes consacrés à Heidegger, Kierkegaard. Sa pensée se situe dans le courant de la première philosophie existentielle. Pour Rachel Bespaloff, la lecture implique le lecteur et "l'engage" profondément. Contrainte de fuir la France en 1942, elle se réfugie aux Etats-Unis. Elle travaille à la radio pour la sec