Le dernier bal des débutantes

Lorsqu'il est annoncé que 1958 sera la dernière présentation des débutantes à la cour, des milliers de mères enthousiastes et de jeunes filles pleines d'espoir inondent le palais de lettres afin d'obtenir l'invitation la plus convoitée de l'année : une chance pour leurs filles de faire la révérence à la jeune Elizabeth et d'entrer officiellement dans la société. Lily Nicholls aspire à étudier à l'université, mais pour apaiser sa mère et faire face au chantage financier de sa grand-mère conservatrice, elle accepte de devenir une débutante et de participer à la Saison, une série de bals et de cocktails aussi fastueux qu'épuisants. Elle se lie alors d'amitié avec deux jeunes filles très différentes : la froide et distante Leana Hartford, dont l'apparente perfection cache un côté sombre ; et l'ambitieuse, Katherine Norman, méprisée par les débutantes pour son côté nouveau riche, qui rêve de s'émanciper et de faire carrière. Mais la glorieuse effervescence de la Saison retombe lorsque Lily découvre un secret dévastateur qui menace de détruire sa famille. Lily parviendra-t-elle à se tracer un chemin dans la société sans pour autant oublier ses valeurs et son désir de liberté ? Captivant. ? Publisher's Weekly Les fans de Taylor Jenkins Reed, Madeline Martin et Fiona Davis se sentiront chez eux dans ce roman très documenté sur l'Angleterre d'après-guerre. ? Library Journal