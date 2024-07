Guide d'éveil pour les artisanes de Lumière. Réveille-toi, ma soeur !

Un guide pratique et spirituel pour retrouver la confiance en soi, développer son potentiel et trouver sa juste place en tant que femme. Si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour les autres ! Tant de femmes ont passé leur vie à essayer de réussir dans un monde d'hommes sans y parvenir... Mais les choses bougent : nombre d'entre nous se rendent compte que nous sommes dans une période de transformation que les mystiques à travers les âges ont prédit : le retour de la Mère Divine et l'essor du Féminin Sacré. Cet ouvrage est un appel aux armes pour que les femmes se lèvent, partagent leur vérité et prennent leur place de dirigeantes. C'est un guide pour cocréer un tout nouvel archétype féminin en ces temps d'éveil - celui d'une femme qui ne se diminue pas pour que les autres se sentent plus à l'aise. Qui sait qu'elle n'est pas son poids, son âge, son sexe, ses partenaires ou sa carrière. Une femme qui comprend le vrai sens de la sororité, et que seules nous sommes fortes, mais qu'ensemble nous sommes indestructibles. Ce livre est un manuel pour guérir les insécurités, les peurs, les comportements et croyances limitantes qui empêchent les femmes d'avoir foi en leur propre pouvoir, de faire confiance à leur sagesse innée et d'être celles qu'elles sont venues être dans ce monde. Au fil des pages, vous trouverez de nombreux outils pratiques, rituels et exercices, qui vous aideront à suivre votre intuition et à agir en conséquence, à rassembler le courage d'être vue et entendue, à connaître votre valeur et à guérir le monde en vous guérissant d'abord.