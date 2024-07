Rideau ouvert sur le théâtre surréaliste. 1945-1968

Cent ans après la naissance du surréalisme (1924-2024), il reste peu de compagnons de route d'André Breton pour témoigner d'une expérience qui restera unique dans l'histoire de l'art. Ils avaient en commun le rêve d'un monde nouveau plus juste, libre et renonçant aux démons de la guerre. Si la première période du surréalisme était une réaction au traumatisme de la guerre, la deuxième, débutant après la fin de la Seconde Guerre mondiale, voyait ses espoirs réduits à néant. Tout était à recommencer, puisque la tragédie s'était répétée. Rares sont les pièces de théâtre créées pendant la période allant de 1945 à 1968 qui se trouvent à l'affiche aujourd'hui. Il était bon d'en faire l'inventaire, afin de les découvrir et, à défaut de pouvoir les apprécier sur scène, de les lire.