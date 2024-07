Manoir, magouilles et coq-au-vin

Dans la campagne anglaise, le vieux Monty Bickerstaffe rentre chez lui après sa tournée journalière en ville pour acheter son whisky et découvre dans son salon un cadavre. Dépéchée sur place, la jeune inspectrice, Jess Campbell, découvre Balaclava House, la belle maison victorienne pleine de cachet mais délabrée, où Monty vit seul depuis le départ de sa femme. Le mort révèle bientôt son identité, un certain Jay Taylor – grand amateur de courses et nègre littéraire. Pour Jess, plus qu'une intuition : le meurtre est lié à Balaclava House et Jay n'est pas venu mourir par hasard sur le canapé de Monty.