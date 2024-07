Cahier pour apprendre à bien écrire CE1. Les minuscules et les majuscules

Ce Cahier pour apprendre à bien écrire CE1 propose un apprentissage de l'écriture élaboré par la graphopédagogue Laura Lefebvre en collaboration avec Clémence Baudimant. Il met l'accent sur la posture, la prise en main du stylo, l'acquisition des bons mouvements avant de proposer un entraînement sur chacune des majuscules cursives de l'alphabet. Ce cahier de graphisme pour améliorer son écriture propose à l'enfant un parcours d'activités complet et ludique : Echauffer sa main, Bien s'installer pour bien écrire (posture + prise en main du crayon), Travailler les mouvements des doigts, Revoir les tracés de base (pics, boucles, ponts) Réviser les minuscules cursives, par taille de lettres Travailler chaque lettre en majuscule cursive, Ecrire des mots et des phrases ainsi que la ponctuation Très ludique et richement illustré, ce cahier a pour thème le tour du monde. Travailler son écriture n'aura jamais été aussi amusant ! Ce cahier a été mis au point par la graphopédagogue Laura Lefebvre en collaboration avec Clémence Baudimant, à partir d'une longue pratique en cabinet de graphopédagogie et en classe. Le format a été optimisé pour des enfants de cet âge. Le sous-main inclus permet de bien positionner le cahier sur la table, pour avoir la bonne inclinaison. Des conseils accompagnent enfants et parents tout au long de l'ouvrage. Tout est mis en oeuvre pour permettre à l'enfant de reprendre confiance et d'acquérir une écriture fluide et maîtrisée dont il ou elle sera fier. e ! Inclus dans l'ouvrage : un sous-main à placer sur la table de l'enfant, lui indiquant comment bien positionner son cahier en lui rappelant les bons réflexes à adopter pour obtenir une écriture fluide.